Brent торгуется у $96 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения накануне.

К 14:32 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $0,58 (0,61%) - до $95,96 за баррель. Более активно торгуемые декабрьские контракты выросли в цене на $0,84 (0,9%) - до $93,94 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,17 (1,28%) - до $92,88 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,1%. При этом в ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

WTI может завершить квартал с лучшей динамикой с первого квартала 2022 года благодаря решению Саудовской Аравии продлить добровольное ограничение добычи до конца года.

Ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тысячи баррелей - до минимума с июля 2022 года. Аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

"Нефть с поставкой в ближайшие месяцы торгуется со значительной наценкой, что говорит о нехватке предложения, - написали аналитики Commerzbank AG под руководством Барбары Ламбрехт. - В то же время спрос на нефть продолжает расти. Все это способствует дефициту на рынке, о чем свидетельствуют сокращающиеся запасы".