Минсельхоз снова предложил снизить минимальные цены для зерновых интервенций в 2023-24 гг.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в очередной раз предлагает снизить минимальные цены, при достижении которых в 2023-2024 гг. возможно проведение закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Впервые минимальные цены на зерно для интервенций в 2023-2024 гг., были установлены приказом Минсельхоза от 23 марта 2023 года. Цены определялись на срок с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Приказом от 4 июля 2023 года, зарегистрированным Минюстом 25 августа, цены были снижены и изменен срок – с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2024 года.

В проекте нового приказа указывается, что предложенные цены начнут действовать с даты официального опубликования приказа по 30 июня 2024 года.

Так, для закупочных интервенций цены на пшеницу 3 класса предлагается установить в 14 850 рублей за тонну с НДС (15 620 рублей за тонну в действующем приказе), 13 500 рублей – без НДС (14 200 рублей), на пшеницу 4 класса – соответственно 14 080 рублей (4 960 рублей) и 12 800 рублей (13 600 рублей), на рожь не ниже 3 класса – 11 000 рублей (11 220 рублей) и 10 000 рублей (10 200 рублей), на ячмень – 12 540 рублей (13 310 рублей) и 11 400 рублей (12 100 рублей) за тонну.

Речь идет о зерне урожаев 2022 и 2023 годов.

Ниже предложены и цены для проведения товарных интервенций. Так, на пшеницу 3-го класса – 16 335 рублей (17 160 рублей) и 14 850 рублей (15 600 рублей) за тонну, на пшеницу 4-го класса – соответственно 15 488 рублей (16 500 рублей) и 14 080 рублей (15 000 рублей), на рожь – 12 100 рублей (12 320 рублей) и 11 000 рублей (11 200 рублей), на ячмень – 13 794 рубля (14 630 рублей) и 12 540 рублей (13 300 рублей) за тонну.

Цены относятся ко всем регионам РФ.

"Для расчетов указанных минимальных уровней цен на зерно использовались данные о средних себестоимости реализации и рентабельности реализации зерна, согласно ведомственной отчетности. Для субъектов Российской Федерации, для которых отсутствовали данные о себестоимости, использовались данные по федеральным округам", - говорится в пояснительной записке.

Уровни цен, при которых возможно проведение закупочных и товарных интервенций, Минсельхоз устанавливает ежегодно в соответствии с законом о развитии сельского хозяйства. Между тем, как заявляла в середине августа первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в этом сезоне Минсельхоз не планирует закупать зерно в интервенционный фонд. В сентябре это подтвердила и вице-премьер Виктория Абрамченко.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Предыдущие зерновые интервенции были закупочными. Они проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. Было закуплено 3 млн тонн зерна более чем на 47 млрд рублей.