Минсельхоз запланировал закупочные интервенции зерна до 2 млн т на конец года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует закупочные интервенции на рынке зерна в конце года, объем закупок – до 2 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки "Золотая осень-2023" в четверг в Москве.

"Уже в конце 2023 года мы планируем запустить интервенции зерновые в объёме до 2 млн тонн. Во-вторых, в этом году планируем направить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна", - сказал он.

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