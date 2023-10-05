Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Минсельхоз запланировал закупочные интервенции зерна до 2 млн т на конец года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует закупочные интервенции на рынке зерна в конце года, объем закупок – до 2 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки "Золотая осень-2023" в четверг в Москве.

"Уже в конце 2023 года мы планируем запустить интервенции зерновые в объёме до 2 млн тонн. Во-вторых, в этом году планируем направить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна", - сказал он.

Новость дополняется

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар на "Мосбирже" достиг уровня 100 рублей

Доллар на "Мосбирже" достиг уровня 100 рублей

"Газпром" выступил против законодательного закрепления нормирования продаж газа на бирже

"Газпром" выступил против законодательного закрепления нормирования продаж газа на бирже

Brent подешевела до $84,68 за баррель

Brent подешевела до $84,68 за баррель

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФАС постарается "не переборщить" с регуляторными действиями на топливном рынке

Биржевые цены на бензины и летнее дизтопливо растут второй день подряд

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });