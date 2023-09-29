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Lufthansa и Air France независимо обдумывают покупку контрольного пакета TAP Air Portugal

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG и Air France-KLM независимо друг от друга изучают возможность покупки контрольного пакета акций TAP Air Portugal после того, как правительство Португалии объявило о намерении продать эту долю в компании, сообщает MarketWatch.

Правительство Португалии одобрило приватизацию флагманского авиаперевозчика. Чиновники ищут крупных инвесторов, которые могли бы приобрести акции TAP Air и вложить средства в развитие узлового аэропорта в Лиссабоне, а также в увеличение пропускной способности других аэропортов, заявил министр финансов страны Фернандо Медина.

По его словам, авиакомпания вносит стратегический вклад в экономику Португалии, в связи с этим правительство заинтересовано прежде всего в дальнейших перспективах TAP Air, а не в финансовой составляющей сделки.

Новый владелец получит доступ к разветвленной маршрутной сети авиаперевозчика, охватывающей Южную Америку и португалоязычные страны Африки.

Решение о приватизации TAP Air может привести к дальнейшей консолидации европейской авиационной отрасли. Так, ранее Lufthansa приобрела 41% акций итальянской ITA Airways, а материнская компания British Airways International договорилась о покупке испанской Air Europa.

Комментируя возможную сделку, в Lufthansa подчеркнули, что стремятся к постоянному увеличению доли на рынке авиаперевозок. В Air France-KLM, в свою очередь, подтвердили интерес к покупке и отметили, что в настоящий момент ожидают более подробной информации об условиях продажи активов.

Air France-KLM Lufthansa Португалия TAP Air Portugal Фернандо Медина
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