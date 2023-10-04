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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Air France-KLM приобретет 19,9% в SAS

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Air France-KLM приобретет 19,9%-ю долю в реорганизуемой скандинавской авиакомпании SAS AB и не исключает возможности увеличения пакета акций до контрольного в будущем.

Как говорится в пресс-релизе Air France-KLM, консорциум инвесторов, в который входит она сама, а также Castlelake LP и Lind Invest, инвестируют в SAS $1,175 млрд вместе с правительством Дании.

Доля Air France-KLM в общем объеме инвестиций составит $144,5 млн.

Соглашение между членами консорциума включает пункт, согласно которому Air France-KLM спустя минимум два года после закрытия сделки сможет стать контрольным акционером SAS.

"Air France-KLM надеется на установление прочных коммерческих связей с SAS, - говорится в пресс-релизе. - Это сотрудничество позволит нам укрепить позиции в Скандинавии и улучшить транспортное сообщение в регионе".

SAS инициировала процесс банкротства в июле 2022 года. Компания оказалась в сложном положении в связи с резким падением объемов авиаперевозок и ростом цен на топливо, которое усугубилось забастовкой пилотов.

Air France-KLM также подтвердила свою заинтересованность в покупке португальской авиакомпании TAP SA, выставленной на продажу правительством страны.

Air France-KLM SAS TAP SA Lind Invest Castlelake LP Дания
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