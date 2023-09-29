Инвестор Акман допустил рост доходности 10-летних US Treasuries выше 5%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних гособлигаций США может превысить 5% годовых в ближайшие недели, прогнозирует известный американский инвестор-миллиардер Билл Акман. Об этом пишет MarketWatch.

Акман объясняет это ожиданиями более высокой инфляции в стране и тем, что правительству необходимо выпускать более значительные объемы госбумаг для финансирования дефицита бюджета.

"В относительно краткосрочной перспективе есть причины, по которым ставки могут сильно измениться, - сказал Акман. - У нас будет приостановка работы правительства и приостановка сбора статданных. У нас худшая техническая ситуация за всю нашу жизнь с точки зрения выпуска облигаций и покупателей облигаций".

Доходность 10-летних госбондов в ходе торгов в пятницу составляет 4,564% годовых по сравнению с 4,578% на закрытие предыдущей сессии.

Аналогичный показатель 30-летних бумаг снизился до 4,702% с 4,704% в четверг. Доходность этих "длинных" облигаций с начала июля увеличилась на 87,5 базисного пункта, что является максимальным квартальным приростом с 1987 года, по данным Dow Jones Market Data.