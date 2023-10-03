Инвестор Акман не ждет нового повышения ставок ФРС в 2023 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США вряд ли будет повышать процентные ставки в 2023 году, заявил CNBC руководитель хедж-фонда Pershing Square Capital миллиардер Билл Акман.

"Похоже, ФРС закончила [поднимать ставки], - заявил он. - На мой взгляд, экономика начинает замедляться".

Акман считает, что американская экономика остается сильной, но видит множество признаков ее ослабления.

Кроме того, инвестор вновь отметил, что ожидает повышения доходности долгосрочных гособлигаций США. На минувшей неделе он сказал, что доходность 10-летних Treasuries может превысить 5% годовых в ближайшие недели.