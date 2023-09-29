Швейная группа КРО получила контроль над ритейлером спортодежды Zasport

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Комбинат рабочей одежды" (КРО) стала владельцем 50% уставного капитала ООО "Заспорт" (владелец бренда спортивной одежды Zasport).

Согласно данным ЕГРЮЛ, в результате зарегистрированных 28 сентября изменений, ООО "Флагман" (Москва) сократило долю в "Заспорте" с 64,68% до 14,68%, а входящее в группу АО "Комбинат рабочей одежды" получило 50%. Дизайнер, создатель бренда Zasport Анастасия Задорина сохранила долю в компании в размере 35,32%.

В настоящее время сеть магазинов Zasport объединяет три торговые точки, все расположены в Москве. Бренд был создан в 2012 году. Zasport до 2024 года выбран поставщиком наградной и спортивной экипировки для олимпийской команды России.

ООО "Заспорт", по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве в феврале 2019 года, занимается оптовой и розничной торговлей. Учредителями на паритетных началах выступили ООО "Флагман" (по данным "Ведомостей" на 2019 год, владело торговым центром "Флагман" в столице) и Дмитрий Длужанский. В 2022 году в число участников с долей 35,32% вошла Задорина, а Длужанский вышел из проекта.

Продукция предприятий группы КРО присутствует на рынке производителей спецодежды, тканей и текстиля с 1990 года. Объем выпуска готовых изделий составляет почти 2,5 млн единиц специальной и форменной одежды, а также более 1 млн единиц влагозащитной одежды в год. Заказчиками продукции являются российские предприятия ТЭК, металлургии, машиностроения, железнодорожного транспорта и других отраслей. Группа имеет свое конструкторское бюро, складской распределительный комплекс. В настоящее время продукция поставляется только оптовым заказчикам.

В структуру группы входят башкирские АО "Комбинат рабочей одежды", "Учалинская швейная фабрика" и ПК "Уралстройинвест-Влагозащитная одежда", "Промышленное объединение "Аркада", а также ООО "СТК Производственная компания" (Смоленская область), "Авангард" (Владимирская область), ТОО "Производственная инновационная компания "Astana Ютария ltd" (Казахстан).

В сентябре 2020 года АО "Комбинат рабочей одежды" и "Флагман" на паритетных началах учредили в Башкирии ООО "Фабрика "Заспорт" (управляющая компания – московское АО "Д Спорт Эстейт"), которое в том же году приступило к строительству швейного предприятия в республике в ОЭЗ "Алга". В мае текущего года власти Башкирии сообщили о запуске предприятия в режиме пусконаладки. Проект стоимостью 429,17 млн рублей предполагает организацию швейного производства и изготовление широкого ассортимента спортивной одежды производительностью до 560 тыс. изделий в год.