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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

На Турцию пришлась половина пришедших в Россию в 2023 году брендов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Турецкие компании заняли половину списка иностранных ритейлеров, вошедших на рынок России в 2023 году, выяснили в консалтинговой компании NF Group.

"Общее число новых иностранных игроков с начала года достигло 16 и уже превышает показатель за весь 2022 год на 46%. (...) Большая часть (56%) ритейлеров, вошедших на рынок РФ с начала текущего года, представлена турецкими компаниями", - говорится в исследовании.

Они работают в сегментах "одежда и обувь" и "товары для дома". Примерно 20% новых брендов - из Белоруссии, остальные - из Эстонии, Южной Кореи, Австралии и Киргизии. Кроме того, в 2023 году 75% брендов приходится на категорию "одежда и обувь", 25% - "товары для дома".

Аналитики уточнили, что за III квартал на рынок вышли три международных бренда.

Турция Белоруссия Эстония Австралия Киргизия NF Group Южная Корея
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