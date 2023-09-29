Дума рассмотрит проект бюджета на 2024-2026 гг. в первом чтении 26 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Проект государственного бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 26 октября, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Решение (о дате рассмотрения - ИФ) было принято на дополнительном заседании Совета ГД", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы со ссылкой на Володина в пятницу.

Пленарное заседание Госдумы в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета, отмечает пресс-служба.

Ранее в пятницу стало известно, что правительство РФ внесло в Думу законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг.