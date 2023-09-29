Правительство направило в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. "Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%", - говорится в сообщении.

Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026 году - 34,1 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей - в 2025 году, 35,6 трлн рублей - в 2026 году.

В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

"Бюджетный пакет в этом году впервые внесен полностью в электронном виде. Это результат работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нижний палате парламента в пятницу запланировано заседание Совета Думы.

"Тот документ, который сегодня представлен в Госдуму, это - результат совместной работы в очень сложных условиях. Нам необходимо было ответить на вопросы: как решать те главные задачи, которые поставлены главой государства? В первую очередь это, конечно же, оборона страны, оборонная промышленность, это - развитие экономики. Но одновременно это - поддержка людей. Каким бы сложным не был бюджет, какие бы сложные не были экономические условия, какие бы новые санкции не придумали наши бывшие партнеры, главным условием бюджета было и остается - полное выполнение всех социальных обязательств", - сказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в пятницу, в ходе процедуры получения проекта бюджета в парламенте.

Рассмотрение проекта бюджета

По его словам, первое заседание комитета, на котором будет рассмотрен проект бюджета, состоится 16 октября. На заседании ожидается доклад официального представителя правительства, министра финансов Антона Силуанова, будет заслушано заключение Счетной палаты, мнение ЦБ и прогноз социально-экономического развития, подготовленный Минэкономразвития.

"При рассмотрении этого бюджета мы решили немножко усовершенствовать систему, поэтому для заседаний в комитете по бюджету - благо нам технические возможности это позволяют - у нас будут участвовать все председатели комитетов по бюджету в законодательных собраниях регионов, то есть чтобы регионы могли как можно быстрее обратить внимание на то, что содержится в федеральном бюджете, а при необходимости задать вопросы и участвовать в обсуждении", - сказал Макаров.

По его словам, после 16 октября комитет приступит к работе по рассмотрению государственных программ. "Комитет практически в круглосуточном режиме будет рассматривать каждую государственно программу, каждую цифру вместе с профильным комитетом с обязательным докладом этой программы профильного министра. Указание о необходимости участия всех министров в рассмотрении государственных программ дал председатель правительства", - напомнил Макаров.

В первом чтении проект бюджета планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 26 октября.