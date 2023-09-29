"ЛУКОЙЛ" и "Норникель" зарегистрировали в Новом Уренгое компанию по добыче нефти

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Структуры "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" создали в Ямало-Ненецком автономном округе компанию по добыче нефти и попутного нефтяного газа – ООО "Варейнефтегаз".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Варейнефтегаз" зарегистрировано 28 сентября в Новом Уренгое, уставный капитал составляет 200 млн рублей, вид экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД) указан как добыча нефти и нефтяного (попутного) газа.

50% "Варейнефтегаза" принадлежит "дочке" "ЛУКОЙЛа" ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", еще 50% - созданному в марте этого года ООО "Заполярьенефтегаз", бенефициаром которого является "Норильский никель".

Генеральным директором "Варейнефтегаза" стал Владимир Сарычев, ранее - с августа 2019 года по 24 сентября текущего года он возглавлял ООО "Нефтегазовая компания "Центральная", принадлежащее, по данным ЕГРЮЛ, на паритетных началах казахстанскому АО "Национальная компания КазМунайГаз" и ООО "Центркаспнефтегаз" (по 50% владеют "ЛУКОЙЛ" и "Газпром").

ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли, осваивающих месторождения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Более 40% нефти и газа "ЛУКОЙЛа" добывается этим западносибирским холдингом.