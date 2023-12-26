СП "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" получило пять лицензий УВС углеводородного сырья

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совместное предприятие "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" ООО "Варейнефтегаз" получило пять лицензий углеводородного сырья.

Согласно государственному реестру участков недр, предоставленных в пользование, общество стало владельцем лицензий 5 декабря.

Это в том числе три лицензии в Ямало-Ненецком автономном округе: Северо-Варейский 1 с извлекаемыми ресурсами углеводородного сырья (УВС) категорий D1 (перспективные) по нефти в 5 млн т, газа - 102,5 млрд куб. м, конденсата - 9 млн т; категории D2 (прогнозные) по нефти - 9,9 млн т, газа - 43,9 млрд куб. м, конденсата - 6,7 млн т, Северо-Варейский 2: D1 по нефти - 3 млн т, газа - 71,1 млрд куб. м, конденсата - 6 млн т; D2 по нефти - 7,3 млн т, газа - 32,2 млрд куб., конденсата - 5,3 млн т и Северо-Варейский 3: D1 по нефти - 4,1 млн т, газа - 51,4 млрд куб. м, конденсата - 5,6 млн т; D2 по нефти - 3,9 млн т, газа - 22 млрд куб. м, конденсата - 1,8 млн т.

Еще две лицензии общества находятся в Красноярском крае: Южно-Паютский участок с ресурсами газа D1 в 92,4 млрд куб. м, D2 - 40 млрд куб. м; нефти D1 - 4 млн т, D2 - 2,5 млн т; конденсата D1 - 0,8 млн т; D2 - 0,2 млн т и Южно-Ушаковский с ресурсами газа D1 - 39,8 млрд куб. м, D2 - 9,9 млрд куб. м; конденсата: D1 - 0,4 млн т, D2 - 0,1 млн т.

ООО "Варейнефтегаз" было зарегистрировано 28 сентября в Новом Уренгое, уставный капитал составляет 200 млн рублей, вид экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД) указан как добыча нефти и нефтяного (попутного) газа. "Дочке" "ЛУКОЙЛа" ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" принадлежит 50% "Варейнефтегаза", другая половина - созданному в марте этого года ООО "Заполярьенефтегаз", бенефициаром которого является "Норильский никель".

В октябре 2022 года "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" стал победителем аукциона по участку Северо-Варейский 1, одноименные участки 2 и 3 получил "Норильскгазпром". В декабре прошлого года "ЛУКОЙЛ" выиграл права на Южно-Паютский и Южно-Ушаковский участки.