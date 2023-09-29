Минфин сократил квартальный план заимствований до 500 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в четвертом квартале 2023 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 500 млрд рублей по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении министерства. В предыдущем квартале план составлял до 1 трлн рублей.

Всего запланировано 13 аукционных дней – по четыре в октябре и декабре, пять – в ноябре.

Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет - на сумму до 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет - до 200 млрд рублей, от 10 лет - до 250 млрд рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2023 год примерно на 1 трлн рублей на фоне роста аппетитов банков, инвестирующих в ОФЗ, к ставкам, по которым размещаются гособлигации.

"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пускай сидят теперь (банки - ИФ) и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что в 2023 году план по заимствованиям составлял около 3,5 трлн рублей (2,5 трлн рублей было предусмотрено программой заимствований, дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн рублей, чтобы заместить использование средств ФНБ).

"За полугодие мы шли примерно вровень с планом, сейчас несколько аукционов у нас не состоялись, поскольку инвесторы, банкиры предлагали слишком высокие проценты по нашим заимствованиям. Мы отказывались брать по таким процентам, потому что это изменит и в целом бенчмарки, да и изменится стоимость кредитов для бизнеса", - пояснил Силуанов.

Первые два квартала Минфин незначительно недовыполнял свой план по размещению. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом - на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей. В III квартале было размещено ОФЗ на сумму немногим более 700 млрд рублей по номиналу при плане в 1 трлн рублей. Минфин в среду признал два аукциона по размещению ОФЗ несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В пятницу Минфин зарегистрировал еще один выпуск ОФЗ-ПК (29025RMFS) с погашением в августе 2037 года объемом до 750 млрд рублей по номинальной стоимости.