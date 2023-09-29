Бюджет нацпрограммы "Цифровая экономика" может сократиться на 11 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетные ассигнования национальную программу "Цифровая экономика РФ" запланированы в 2024 году в объеме 121,7 млрд рублей, что на 8,4% (или на 11 млрд рублей) меньше, чем было заложено в действующем законе о бюджете на трехлетку.

Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Проект бюджета (№ 448554-8) размещен в электронной базе данных Госдумы.

Согласно сводной бюджетной росписи, приведенной в проекте, в 2023 году по состоянию на 1 сентября расходы по нацпрограмме составили 135,6 млрд рублей.

В проекте бюджета претерпели сокращение финансирования на 2024 год и федеральные проекты, входящие в нацпрограмму "Цифровая экономика".

Цифровые технологии

Так, бюджет проекта "Цифровые технологии" на 2024 год запланирован в объеме 11,9 млрд рублей - это на 4,2 млрд рублей меньше, чем было заложено на будущий год в действующем законе о бюджете на трехлетний период.

В частности, планируется снизить на 2,5 млрд рублей ассигнования на реализацию проектов по разработке и внедрению российских IТ-решений, поддержанных в рамках грантовых программ Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Кроме того, планируется сократить на 3,5 млрд рублей финансирование разработки "Ростехом" системного проекта по производству телеком-оборудования для сетей 5G и обеспечению его серийного выпуска.

Это связано с перераспределением средств в адрес ООО "КНС ГРУПП" (бренд Yadro) на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G), в том числе с использованием российской электронной компонентной базы.

При этом бюджетные ассигнования на предоставление субсидии ООО "КНС ГРУПП" на указанные цели предлагается увеличить на 2,98 млрд рублей.

Инфраструктура

Финансирование федпроекта "Информационная инфраструктура" в проекте снижено на 1,97 млрд рублей - до 10,8 млрд рублей. Это обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований по ряду направлений.

В частности, планируется урезать на 592,1 млн рублей ассигнования на создание цифровой защищенной инфраструктуры связи в госорганах, в том числе на оснащение цифровыми абонентскими устройствами.

На 428,5 млн рублей планируется сократить финансирование подключения к широкополосному интернету социально значимых объектов (СЗО). Также планируется снизить (на 593,7 млн рублей) финансирование обеспечения для отдельных категорий СЗО защищенного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к интернету.

Информационная безопасность

Финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" предполагается урезать на 7% (или 420,8 млн рублей) по сравнению с цифрами, заложенными в действующем бюджете - до 5,6 млрд рублей.

В частности, на 3 млрд рублей могут быть снижены бюджетные ассигнования на создание и функционирование Национального технологического центра внедрения методов современной криптографии. При этом на 2,6 млрд рублей планируется увеличить ассигнования на создание и развитие отраслевого центра информбезопасности цифровой экономики в структуре АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии".

Искусственный интеллект

Финансирование федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) планируется сократить на 558,5 млн рублей - до 5,2 млрд рублей. Это, в частности, обусловлено уменьшением на 196,6 млн рублей бюджетных ассигнований на грантовую поддержку малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и/или решений с использованием технологий ИИ, разработчиков открытых библиотек в сфере ИИ, акселерации проектов с применением ИИ.

Также планируется урезать на 314,4 млн рублей объем господдержки Фонда "Сколково" в части содействия запуску пилотных проектов апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях с последующим тиражированием ИИ-решений в течение 5 лет.