Рынок акций РФ в пятницу консолидировался

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась в район $95,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3130 пунктов, индекс РТС опустился к 1007 пунктам на фоне ослабления рубля. Фаворитами выступили выстрелившие акции "Сургутнефтегаза", во "втором эшелоне" раллировали акции "Софтлайна".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3133,26 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1007,58 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 8,6%.

Доллар к 18:50 вырос до 97,96 рубля (+1,16 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,8-2,8%, доллар подорожал на 1,71 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+4,5% и +8,6% "префы"), "Газпром нефти" (+4%), ОК "Русал" (+2,5%), Сбербанка (+1,6% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Московской биржи" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Роснефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил "Интерфаксу" глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы". "Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал он.

Подешевели акции "Интер РАО" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), "РусГидро" (-1%), расписки TCS Group (-1%), OZON (-0,9%), бумаги "Северстали" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "МТС" (-0,6%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Софтлайна" (+7,7%), "Красноярскэнергосбыта" (+5,8%), ПАО "Павловский автобус" (+5,5%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+3,9%), МКФ "Красный Октябрь" (+2,95), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2,6%), "Детского мира" (+2,6%), ПАО "Светофор Групп" (+2,1%), "Группы ЛСР" (+2%).

Акции "Софтлайна" активно растут второй день подряд, в четверг их котировки выросли на 33,6%. Аналитики связывают заметный рост акций "Софтлайна" в последние два дня с включением их с 28 сентября 2023 года в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, что дает инвесторам более выгодные условия, в частности в вопросах налогообложения.

Цена размещения акций "Трубной металлургической компании" (+0,1%, до 220,98 рубля) в рамках SPO составила 220,68 руб. за штуку, сообщила в пятницу компания.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "НоваБев Групп" (-6,6%), также просели бумаги "Ижстали" (-4,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,6%), ПАО "Россети Юг" (-4,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,29 млрд рублей (из них 16,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,08 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 5,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Проект бюджета

В опубликованном проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ на период с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года включительно в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ. Минфин ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей.

Кроме того, правительство РФ предложило повысить коэффициент Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в большей величине для независимых производителей, чем для "Газпрома".

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты на праздники, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), однако нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, DAX растут на 0,1-0,4%, FTSE просел на 0,1%) и в США (к 18:50 МСК Dow просел на 0,2%, S&P500 и Nasdaq выросли на 0,2-0,5%).

Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Между тем респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения расходов на 0,5%.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу увеличили волатильность.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $95,37 за баррель (+0,02% и -1,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,05 за баррель (-0,7% и -2,1% в четверг).

В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.