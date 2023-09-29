Honeywell повысила годовые дивиденды на 5%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International повысила размер годовых дивидендов на 5%, до $4,32 с $4,12 на акцию.

Изменения вступят в силу с четвертого квартала 2023 года, по итогам которого будут выплачены дивиденды в размере $1,08 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. В третьем квартале они составляли $1,03 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Honeywell снизилась на 13% и составляет $124,23 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 12,5%.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.