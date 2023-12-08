Honeywell купит бизнес Carrier Global в сфере безопасности за $5 млрд

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Carrier Global Corp., американский поставщик технологических решений, достиг соглашения о продаже своего бизнеса в сфере безопасности корпорации Honeywell International за $4,95 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Carrier, бизнес Global Access Solutions выпускает, в частности, электронные замки для отелей и больниц. Он войдет в подразделение Honeywell, занимающееся автоматизацией систем в зданиях.

Carrier направит основную часть средств, полученных от сделки, на погашение задолженности. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.