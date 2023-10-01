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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Выработка российских АЭС в сентябре сократилась на 4,9%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на атомных электростанциях России в сентябре составило более 17,5 млрд кВт.ч, сообщил концерн "Росэнергоатом" в своем телеграм-канале в воскресенье.

При этом годом ранее оно превышало 18,4 млрд кВт.ч. Таким образом, снижение составило порядка 4,9% год к году.

За январь-сентябрь выработка превысила 159,3 млрд кВт.ч (против 164,3 млрд кВт.ч годом ранее, снижение на примерно 3% - ИФ).

Как сообщалось ранее, "Росэнергоатом" в ближайшие три года ожидает снижения выработки электроэнергии против роста в предыдущие годы. "За счет оптимизации ремонтных кампаний, повышения эффективности производства электроэнергии мы смогли поддержать до 2023 года постоянный прирост уровня выработки, но чудес не бывает. Выработка ближайших трех лет будет ниже. Мы это знаем и к этому готовы", - пояснял первый замгендиректора по эксплуатации АЭС компании Александр Шутиков.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" входят 11 действующих атомных станций. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

Росэнергоатом
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