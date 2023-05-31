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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Производство электроэнергии на российских АЭС в 2023 году может составить 214,2 млрд кВт

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на российских АЭС в 2023 г. планируется на уровне 214,2 млрд кВт.ч, говорится в годовом отчете "Атомэнергопрома".

Выработка АЭС в январе-апреле составила 71,8 млрд кВт.ч. Доля в энергобалансе РФ - около 20%.

"Росэнергоатом" в ближайшие три года ожидает снижения выработки электроэнергии против роста в предыдущие годы, говорил в январе первый замгендиректора по эксплуатации АЭС компании Александр Шутиков. "За счет оптимизации ремонтных кампаний, повышения эффективности производства электроэнергии мы смогли поддержать до 2023 г. постоянный прирост уровня выработки, но чудес не бывает. Выработка ближайших трех лет будет ниже. Мы это знаем и к этому готовы", - пояснял он.

Атомэнергопром
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