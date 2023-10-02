Ликероводочный "Кристалл" планирует IPO на 1-1,5 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Калужский ликероводочный завод "Кристалл" собирается провести IPO на "Московской бирже" в четвертом квартале этого года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их сведениям, организатором размещения выступит инвестгруппа "Финам". Информацию подтвердил представитель завода. В "Финаме" также сообщили, что оказывают "Кристаллу" услуги по выводу компании на биржу.

Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд рублей в зависимости от рыночной конъюнктуры, уточнил один из источников издания. Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, добавил он. В "Кристалле" рассматривают механизм cash-in, согласно которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций, объясняет он.

"Кристалл" впервые вышел на долговой рынок в марте 2023 года, разместив на "Московской бирже" трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. Рейтинг кредитоспособности компании от "Эксперт РА" составил ruB+ (низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности). Большую часть бумаг купили физлица, говорит руководитель управления кредитного анализа УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев.

Намерение привлечь 1-1,5 млрд рублей через IPO при стоимости активов всей компании в 3,8 млрд рублей по РСБУ по итогам полугодия 2023 года и чистой прибыли в 31 млн рублей довольно амбициозная цель, считает Воробьев. Объем размещения в 1,5 млрд рублей выглядит как полугодовая выручка компании за этот год и как почти половина текущего баланса, что довольно много, если предположить, что отчетность по РСБУ включает весь бизнес компании, оценивает портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Скрябин. Интерес инвесторов будет зависеть от параметров размещения и общерыночной ситуации в этот период.

Доля компании на российском рынке пока небольшая, но по результатам 2023 года эмитент стремится увеличить свою рыночную нишу в два раза, говорит Воробьев. В условиях активного роста экономики страны, возможно, "Кристаллу" удастся реализовать намеченные планы, что позитивно отразится на чистой прибыли компании и будущих котировках акций, отмечает эксперт. В остальном инвесторам необходимо проявить осторожность, считает Воробьев: компания небольшая, свою новую историю ведет относительно недавно, работает на исключительно конкурентном и значительно зарегулированном рынке.

"Кристалл" - активно развивающаяся компания, недавно купившая завод в Липецке, напомнил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Но предприятие не входит даже в топ-10 производителей водки, а потенциал "импортозамещения" ушедших предприятий сомнителен, считает Дробиз: бренды наладили параллельный импорт, в связи с чем ниши не освободились.

Завод "Кристалл" расположен в Обнинске (Калужская область), в 2022 году предприятие произвело 1,35 млн декалитров ликероводочных изделий. Владелец компании - бизнесмен Павел Победкин.

В первом полугодии выручка "Кристалла" составила 1,4 млрд рублей, увеличившись почти в 2 раза год к году. Чистая прибыль достигла 31 млн рублей (+3,33%). Основная продукция завода - водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки. В портфеле "Кристалла" бренды "Соловушка", Bionica, "Воронецкая" и "Чарочка", по контракту предприятие также разливает "Хортицу". В 2022 году завод выпустил аналог немецкого ликера Jagermeister.

Первой среди российских алкогольных компаний на биржу вышла "НоваБев групп" (бывшая "Белуга групп"). В 2008 году эмитент привлек около $190 млн, вся компания была оценена в $1 млрд. Второй алкогольной компанией стала "Абрау-Дюрсо" - в 2012 году предприятие собрало около $13 млн, его оценили примерно в $131 млн. Провести IPO в 2021 году планировала Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", но перенесла размещение "из-за ситуации на рынке".