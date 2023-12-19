Калужский ликероводочный завод "Кристалл" перенес IPO на январь 2024 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Калужский ликероводочный завод "Кристалл" перенес IPO на Московской бирже на январь 2024 года.

"1,5 млрд рублей планируется привлечь в ходе IPO на МосБирже в январе 2024 года", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось о планах "Кристалла" провести размещение в декабре этого года. Привлеченные средства компания намерена направить на развитие производства, логистики и маркетинг.

Организатором размещения выступает "Финам".

Как сообщалось, в настоящее время в "Кристалле" действует инвестиционная программа, которая предусматривает на ближайшие три года вложение 2,5 млрд рублей в развитие производства (0,9 млрд рублей), логистику (0,6 млрд рублей на строительство складских мощностей размером 15 тыс. кв. метров), маркетинга (1 млрд рублей в продвижение новой продукции, в том числе замещение ушедших брендов).

Согласно презентации для инвесторов, выручка компании в 2023 году ожидается в размере 3,578 млрд рублей против 2,172 млрд рублей в 2022 году. В 2024 году она прогнозируется в 7,151 млрд рублей, в 2025 году - в 12,455 млрд рублей, в 2026 году - в 18,275 млрд рублей. Чистая прибыль в этом году может составить 119 млн рублей против 105 млн рублей в 2022 году. В последующие годы прогнозируется ее рост до 537 млн рублей в 2024 году, до 1,621 млрд рублей в 2025 году, до 2,67 млрд рублей в 2026 году.

EBITDA в этом году ожидается в 314 млн рублей против 259 млн рублей годом ранее. Долг/EBITDA по результатам 2023 года предполагается выше 2,7х. В 2026 году EBITDA прогнозируется в 3,472 млрд рублей. Целевую маржинальность к 2026 году компания видит в размере не менее 19%.

Рост финансовых показателей, как ожидается, будет обеспечен за счет увеличения производства. Причем, как отмечается в презентации, предусматривается минимальное наращивание выпуска водки и ежегодное удвоение производства ликероводочных изделий (ЛВИ). Так, производство водки в этом году прогнозируется в 17,3 млн литров против 13,3 млн литров год назад. Такой показатель предусмотрен и на 2024 год. В 2025 году ее выпуск может вырасти до 18,2 млн литров, в 2026 году - до 19,1 млн литров. В то же время производство ЛВИ в этом году составит 6,6 млн литров против 5,5 млн год назад. В 2024 году оно оценивается в 19,7 млн литров, в 2025 году - в 39,4 млн литров, в 2026 году - в 59 млн литров.

Ключевая цель компании - к 2026 году довести свою долю на рынке ЛВИ до 18%.

Согласно презентации, выручка компании в первом полугодии этого года составила 1,499 млрд рублей против 764 млн рублей год назад, EBITDA - 130 млн рублей против 91 млн рублей соответственно.

"Кристалл" впервые вышел на долговой рынок в марте 2023 года, разместив на Московской бирже трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%.

Завод "Кристалл" расположен в Обнинске (Калужская область). Владелец компании - бизнесмен Павел Победкин.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в конце сентября Победкин учредил АО "Алкогольная группа Кристалл" (АГК) с уставным капиталом в 8 млн рублей.

Первой среди российских алкогольных компаний на биржу вышла "Новабев групп" (бывшая "Белуга групп"). В 2008 году эмитент привлек около $190 млн, вся компания была оценена в $1 млрд. Второй алкогольной компанией стала "Абрау-Дюрсо" - в 2012 году предприятие собрало около $13 млн, его оценили примерно в $131 млн. Провести IPO в 2021 году планировала Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", но перенесла размещение "из-за ситуации на рынке".