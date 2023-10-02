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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Гендиректор "Объединенной вагонной компании" Дмитрий Олюнин ушел в отставку

Новым CEO стал замглавы корпорации по финансам Сергей Лимаренко

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) назначил генеральным директором компании Сергея Лимаренко и принял отставку Дмитрия Олюнина, сообщается на сайте корпорации.

Сергей Лимаренко работает в ОВК с 2021 г. на должности заместителя генерального директора по финансам, а также входит в состав правления корпорации. До этого он занимал должность директора по экономике в ПАО "ТрансКонтейнер".

"Совет директоров благодарит Дмитрия Олюнина за проделанную работу, укрепление финансового положения и восстановление производственной деятельности группы ОВК, а также выполнение других поставленных перед ним задач и желает ему успехов в новых проектах. Основными задачами нового генерального директора станут дальнейшее развитие производственного направления и совместная с "Трастом" подготовка сделки по продаже компании", - прокомментировал назначение президент, председатель правления банка непрофильных активов "Траст", председатель совета директоров ОВК Александр Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Олюнин возглавил ОВК в ноябре 2022 г. На этом посту он сменил Тимофея Хряпова, руководившего компанией с 2018 г.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают: "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.

Среди крупнейших акционеров ОВК, по последним раскрытым данным, был банк "Траст", владеющий долей в 27,76%.

Объединенная вагонная компания Сергей Лимаренко Дмитрий Олюнин
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