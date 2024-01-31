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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

"Объединенная вагонная компания" снова сменила гендиректора

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) назначил новым генеральным директором Ирину Ольховскую, она вступит в должность с 1 февраля, сообщила компания.

До этого Ольховская занимала должность первого заместителя гендиректора ОВК, она входит в состав правления и является членом совета директоров компании.

В новом статусе Ольховская планирует обеспечить стратегическое развитие ОВК. В планах генерального директора компании повысить производственную устойчивость бизнеса и уровень взаимодействия с потребителями, сохраняя уверенной рост компании в долгосрочной перспективе, подчеркивают в ОВК.

"Перед нашей компанией стоят амбициозные цели: нарастить объемы производства, сохранить лидерство в выпуске флагманских продуктов и продолжить развитие научно-технического потенциала. Большое внимание будем уделять профессиональному росту и социальной поддержке сотрудников предприятия на всех уровнях. Именно благодаря им холдинг сохраняет статус крупнейшего производителя вагонов на пространстве 1520", - заявила Ольховская, ее слова приводятся в сообщении ОВК.

Предыдущий глава ОВК Сергей Лимаренко проработал на своей позиции чуть больше года. Лимаренко возглавил компанию в октябре 2023 года, сменив на этой должности Дмитрия Олюнина, который возглавил ОВК в ноябре 2022 года. Его предшественник Тимофей Хряпов руководил компанией с 2018 года.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.

В ноябре 2023 года банк "Траст" нарастил долю в капитале ОВК в результате допэмиссии до 93,6% с 27,76%. В декабре предправления "Траста" Александр Соколов сообщил РБК, что банк продал принадлежащий ему пакет акций ОВК профильному инвестору, не раскрывая деталей. ОВК собственников не раскрывает.

ОВК Траст Сергей Лимаренко Ирина Ольховская
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