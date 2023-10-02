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РСХБ ожидает повышения ключевой ставки на 1 п.п. в течение двух заседаний ЦБ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) прогнозирует повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт в течение двух ближайших заседаний ЦБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Полагаем, что регулятор до конца года может предпринять еще одну попытку повышения ставки. Мы не ожидаем от регулятора такого же широкого шага, как в августе, но допускаем повышения ставки на 1 п.п. в течение двух ближайших заседаний ЦБ", - сказал первый зампред правления РСХБ Кирилл Левин, слова которого приводит пресс-служба.

Левин также отметил, что условиями для снижения ключевой ставки могут стать возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация, а также укрепление рубля. РСХБ рассчитывает, что они могут быть сформированы во второй половине 2024 года.

"При отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены, ожидаем, что Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки не ранее II квартала следующего года", - сказал первый зампред правления РСХБ.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 27 октября. Оно будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет обнародован 7 ноября. Еще одно заседание совета директоров пройдет 15 декабря (неопорное).

15 сентября Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п до 13%.

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