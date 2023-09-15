Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%.

Аналитики разошлись во мнении относительно возможного решения регулятора. Часть экспертов считали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждали повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

"Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении регулятора.

"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - отмечают в ЦБ РФ.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". В сообщении говорится, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ увеличил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года до 13,0-13,6% с 8,5-9,3% в июле, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного по итогам опорного заседания. Прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год повышен до 9,6-9,7% с 7,9-8,3% в июле.

Кроме того, Банк России значительно повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 год - до 11,5-12,5% с 8,5-9,5% в июле. Регулятор сузил прогноз по средней ставке на 2025 год до 7,0-8,0% с 6,5-8,5%. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 5,5-6,5% (этот уровень оценивается как нейтральный).

15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых. Мера была принята с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

Ранее 21 июля Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Тогда решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.