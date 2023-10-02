"Башнефть" с 1 октября снизила цены на АЗС Башкирии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - АНК "Башнефть" с 1 октября понизила розничные цены на топливо в Башкирии, сообщило ООО "Башнефть-Розница".

Цена одного литра бензина Аи-92, ATUM-92, ATUM-95, Аи-95 сократилась на 30 копеек, до 48,8 рубля, 49,9 рубля, 52,95 рубля, 51,85 рубля соответственно.

Литр дизельного топлива подешевел на 60 копеек, до 60,2 рубля. Стоимость литра Аи-100 не изменилась.

Аналогичный уровень цен на автозаправках республики наблюдался в середине сентября, но затем компания сообщала о повышениях.

В целом, бензин на АЗС "Башнефти" дорожал в Башкирии с начала этого года 16 раз, в том числе четыре раза в сентябре. Кроме того, семь раз повышалась розничная цена на дизельное топливо: НК несколько раз повысила его стоимость в августе, а затем четыре раза - в сентябре.

В 2022 году компания повышала розничные цены на АЗС в основном на дизельное топливо, его стоимость за год выросла более чем на 11 рублей.

В розничной сети "Башнефти" 540 заправочных станций (в том числе одна водная станция и три АГНКС) в 14 регионах России.

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