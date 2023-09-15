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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Небольшая сеть АЗС в Татарстане перестала продавать бензин

Компания объясняет это прекращением поставок с НПЗ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Небольшая татарстанская сеть АЗС "Магистраль", которая продает топливо на четырех станциях на федеральной трассе М7 возле Казани, объявила о приостановке продажи бензинов из-за их дефицита.

"В связи с отсутствием топлива на заводах для частных АЗС, вынуждены временно остановить продажи бензинов Аи-92 и Аи-95", - говорится в сообщении.

Как указано на сайте "Магистрали", сеть закупала Аи-92 у "Газпром нефтехим Салавата" (Башкирия), Аи-95 - у "Башнефти".

Сейчас в продаже на АЗС есть дизельное топливо с НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), уточнил "Интерфаксу" сотрудник "Магистрали".

Комментариями "Газпром нефтехим Салавата" и "Башнефти" "Интерфакс" пока не располагает.

Биржевые цены на бензин и ДТ давно находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Рост цен на нефтепродукты также начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии с августа жалуются на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке.

Вице-премьер Александр Новак 15 сентября должен провести совещание с представителями нефтяных компаний по поводу текущей ситуации на топливном рынке. По словам осведомленного источника "Интерфакса", с докладами выступят представители Минэнерго о ситуации на рынке нефтепродуктов, представитель ФАС расскажет о ситуации в разрезе регионов и ключевых поставщиков.

Александр Новак Минэнерго ТАНЕКО Татарстан Башнефть Магистраль ФАС
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