Цена Urals в сентябре составила $83,08 за баррель, дисконт опустился до 11,6%

Пробирки с нефтью. Архивное фото. Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 года сложилась в уровне $59,54 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($80,58) она снизилась на 26%, согласно сообщению Минфина РФ.

В сентябре средняя цена нефти составила $83,08 за баррель, что выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель), на 21,7%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в сентябре составила $93,98 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 11,6%.

В августе дисконт составлял порядка 14,2%, то есть в сентябре он по сравнению с августом уменьшился на 2,6 процентного пункта.