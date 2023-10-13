Новак заявил, что потенциал дальнейшего снижения дисконта Urals к Brent невелик

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Переориентация поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона позволила снизить дисконт Urals к Brent до $11-12/баррель, однако потенциал дальнейшего сокращения этого показателя уменьшается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM.

Он напомнил, что в начале года данный дисконт составлял $35-38/барр., поскольку на рынке присутствовали неопределенность и страх по отношению к покупке российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, сказался рост ставок на фрахт и страхование.

"Но по истечении некоторого времени, после того как ситуацию стали регулировать, находить новых партнеров договариваться о страховании и перестраховании с нашими российскими компаниями, - все это значительно снизило риски и неопределенность, и дисконт снизился в августе - сентябре до примерно 11-12 долларов, то есть почти в 3,5-4 раза", - сказал Новак.

Вице-премьер полагает, что и дальше возможно снижение: "Потенциал остался небольшой по снижению дисконта, долларов пять".

Новак отметил, что понижательная динамика связана с уменьшением рисков, связанных с поставками российской нефти. Сокращение дисконта, по его словам, обусловлено стабилизацией экспорта, особенно в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также большой конкуренции за нефть на мировом рынке.