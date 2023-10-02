Kellogg переименовалась и завершила разделение бизнеса на две части

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель продовольствия Kellanova (бывшая Kellogg Co.) завершил отделение североамериканского сегмента продуктов переработки зерна (кукурузные хлопья и т.п.), говорится в пресс-релизе компании.

В рамках анонсированного ранее разделения бизнеса акционеры Kellanova получили по одной акции североамериканского сегмента, названного WK Kellogg Co., на каждые четыре акции Kellanova. Таким образом были распределены все акции WK Kellogg.

Бумаги WK Kellogg начали торговаться в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "KLG", акции Kellanova сохранили тикер "K".

После разделения бизнеса Kellanova рассчитывает выиграть от повышения операционной сфокусированности и нарастить рентабельность. WK Kellogg, как предполагается, также будет в более благоприятном положении для раскрытия собственного потенциала.

Kellanova в числе прочего владеет такими брендами, как Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts и Kellogg's Rice Krispies Treats, а ее выручка в 2024 году ожидается на уровне $13,4-13,6 млрд.

Стоимость акций Kellanova снижается на 5,3% на торгах в понедельник, WK Kellogg - на 4,1%.