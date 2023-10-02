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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Kellogg переименовалась и завершила разделение бизнеса на две части

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель продовольствия Kellanova (бывшая Kellogg Co.) завершил отделение североамериканского сегмента продуктов переработки зерна (кукурузные хлопья и т.п.), говорится в пресс-релизе компании.

В рамках анонсированного ранее разделения бизнеса акционеры Kellanova получили по одной акции североамериканского сегмента, названного WK Kellogg Co., на каждые четыре акции Kellanova. Таким образом были распределены все акции WK Kellogg.

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Бумаги WK Kellogg начали торговаться в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "KLG", акции Kellanova сохранили тикер "K".

После разделения бизнеса Kellanova рассчитывает выиграть от повышения операционной сфокусированности и нарастить рентабельность. WK Kellogg, как предполагается, также будет в более благоприятном положении для раскрытия собственного потенциала.

Kellanova в числе прочего владеет такими брендами, как Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts и Kellogg's Rice Krispies Treats, а ее выручка в 2024 году ожидается на уровне $13,4-13,6 млрд.

Стоимость акций Kellanova снижается на 5,3% на торгах в понедельник, WK Kellogg - на 4,1%.

Kellanova WK Kellogg Kellogg
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