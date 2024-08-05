Mars задумался о покупке производителя снэков Kellanova

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Mars Inc. рассматривает возможность покупки производителя снэков Kellanova, выделенного из Kellogg Co. в 2023 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Цена акций Kellanova подскочила на 16% на предварительных торгах 5 августа. Капитализация компании составляет около $21,6 млрд.

Сделка может стать одной из крупнейших в потребительском секторе в этом году. Переговоры идут, и финальных решений не принято, отмечают источники агентства.

Kellanova, помимо традиционных снэков, производит продукты на растительной основе, а также замороженную еду. С ее покупкой Mars получит такие бренды как, например, Pringles, Cheez-It и Pop-Tarts.

Mars является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания и кормов для животных. Компании, в частности, принадлежат бренды Snickers, M&M'S, Skittles, Ben's Original, Pedigree и Whiskas.