Цена нефти Brent опустилась ниже $91 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в понедельник на фоне укрепления курса доллара.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 по московскому времени подешевели на $1,25 (1,36%) - до $90,95 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,74 (1,92%) - до $89,05 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник прибавляет 0,5%. Поддержку американской валюте оказывает принятие Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, а также ожидания еще одного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Некоторые аналитики отмечают, что на рынке нефти появились сигналы перекупленности после того, как Brent и WTI завершили третий квартал ростом на 27,3% и 28,5% соответственно.

Нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку за счет опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке, отметил старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"В то же время с технической точки зрения нефть перекуплена, и кажется, начинается фаза коррекции", - добавил он.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

"Рынок хочет увидеть, обнаружатся ли какие-то сигналы изменения политики группы в плане нефтедобычи - с учетом высоких цен в последнее время. Мы не думаем, что ОПЕК+ поменяет свою политику", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.