Brent торгуется у $90,88 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны на торгах в среду перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,04%), до $90,88 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,21 (0,2%), до $90,92 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,02 (0,02%), до $89,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,41 (0,5%), до $89,23 за баррель.

Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.