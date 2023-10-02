РФ оставила на год на том же уровне цены и тарифы СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - После вышедшего в сентябре указа президента РФ о продлении государственного регулирования цен на продукцию СП "Газпрома" с австрийской OMV и германской Wintershall Dea на год - до октября 2024 года - правительство продлило срок действия тарифов этих СП.

Несмотря на то, что регулируемые цены на газ в России регулярно увеличиваются, цены и тарифы совместных предприятий остались неизменными.

Как сообщалось, регулирование цен было введено с 1 марта 2022 года.

Для Южно-Русского месторождения (его разрабатывает "Севернефтегазпром" - СП "Газпрома" с Wintershall Dea) стоимость покупки "Газпромом" газа определена в 2390 рублей за тысячу кубометров (без НДС) до входа в систему магистрального газопроводного транспорта и 5464 руб. после входа в ГТС.

Цена на газ, добываемый на ачимовских горизонтах Уренгойского месторождения, складывается из собственно цены газа (2550 за тысячу кубометров) и услуг по добычи газа (800 на тысячу кубометров на участке 1А и 1600 рублей на тысячу кубометров для участков 4А, 5А). В итоге получается 3350 и 4150 рублей соответственно.

Регулируемая цена на газ "Газпрома" для Ямало-Ненецкого автономного округа для промышленных потребителей на данный момент составляет 3154 рублей за тысячу кубометров.

Также определен предельный размер цены на газовый конденсат, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ в 16370 рублей за тонну (без НДС); а также предельный размер платы за услуги по добыче этого конденсата для участка 1A в 1300 рублей за тонну и участков 4А, 5А - 5070 рублей.

Как сообщалось, платежи иностранным участникам из недружественных государств были запрещены еще в начале прошлого года. Решение о выплате дивидендов совместным предприятием по Южно-Русскому месторождению ("Севернефтегазпром") не принималось.

Также принимались другие регуляторные изменения, препятствующие формированию излишнего объема денежных средств в компаниях с участием иностранных партнеров.

Модель разработки Южно-Русского включает недропользователя месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", который распределял всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV), а также трейдеров - АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" - они покупают газ у СНГП и продают с наценкой (с учетом экспортной цены) "Газпрому", 100% прибыли распределяют иностранным владельцам. Правительство РФ постановлением от 2 сентября 2022 года N1554 приравняло цену покупки "Газпромом" газа у трейдеров к регулируемой цене.

Оператором разработки блока 1A Уренгойского месторождения является компания "Ачимгаз", совместное предприятие Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой" (50:50). Добыча на нем началась в 2008 году.

"Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома" и 25,01% у Wintershall Dea).

Вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Она заявила, что на справедливую стоимость российских совместных предприятий существенное влияние оказало "внешнее вмешательство в бизнес-модели", которое она назвала "экономической экспроприацией".