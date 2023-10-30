Wintershall Dea продолжает искать пути выхода из российских активов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Wintershall Dea ведет переговоры с "Газпромом" по продаже своих российских активов, однако этому препятствуют ограничения, введенные российскими властями, сообщил CEO германской компании Марио Мерен на пресс-конференции, посвященной итогам третьего квартала.

"Это непредсказуемо - говорить о том, когда будет возможен выход с точки зрения реальной продажи акций. Я лишь могу подтвердить, что из-за контрактных обязательств мы обсуждаем с со-инвесторами в России ("Газпромом" - ИФ), как мы будем действовать в этой ситуации", - сказал Мерен.

Он подтвердил приверженность компании решению покинуть Россию. Wintershall Dea рассчитывает сделать это в три этапа. Первым стала деконсолидация всех российских долей участия после введения регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий. Вторым - постепенное сокращение персонала. По словам Мерена, число сотрудников Wintershall Dea в России сократилось со 100 на конец 2022 года до 40.

"Самый сложный этап - это продажа пакета акций. Российское правительство поставило много препятствий для любого иностранного инвестора, желающего распоряжаться своими акциями в России. В нашем случае нужно разрешение президента, нужен ряд других одобрений. Так что, скорее всего, это будет очень длительный процесс, который мы не контролируем", - подчеркнул CEO Wintershall.

"Нас экспроприировали. Большинство действий было совершено еще в прошлом году. Мы не видим каких-либо существенных изменений с тех пор, как мы объявили об уходе из России", - подчеркнул Мерен.

Он также не стал комментировать возможную национализацию долей Wintershall Dea в российских СП: "Я думаю, этот вопрос лучше адресовать российскому правительству, а не мне".

Мерен также напомнил об изменении организационной структуры Wintershall Dea, которая предусматривает отделение международного бизнеса компании по разведке и добыче, а также деятельности по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Ранее в сообщении Wintershall Dea говорилось, что речь идет о долях в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и акциях в Nord Stream AG (15,5% акций)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2022 году в России ввели государственное регулирование стоимости продукции и услуг совместных предприятий "Газпрома" с Wintershall Dea и австрийской OMV: "Севернефтегазпром" (разрабатывает Южно-Русское месторождение), а также "Ачимгаз" и "Ачим девелопмент" (участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения).