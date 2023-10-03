Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" может сменить владельца

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Владимир Лисин может продать принадлежащее ему АО "Первая грузовая компания" (ПГК). Планируемая сделка носит денежный характер, переговоры находятся в продвинутой стадии, однако еще не завершены, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники на рынке.

Источник "Интерфакса" также слышал о возможной продаже ПГК. По его данным, вероятным покупателем называется железнодорожный оператор "Атлант" Алексея Тайчера. В понедельник "Интерфакс" направил соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Вместе с тем, представитель "Атланта" накануне опроверг "Интерфаксу" информацию о покупке "Атлантом" или другой аффилированной с Тайчером компанией ПГК.

По данным "Коммерсанта", покупатель также неизвестен. Источники газеты называют "Деметра-Холдинг", его акционеров или входящий в состав холдинга "Русагротранс", а также совладельца "Трансфин-М", "Атланта" и Brunswick Rail Алексея Тайчера. Однако все эти стороны прямо или через представителей опровергли участие в сделке. Два собеседника издания говорят, что речь может идти о "совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка". Один из источников утверждает, что сделка должна быть закрыта до конца года.

ПГК - лидер рынка оперирования вагонами, сейчас в рейтинге INFOLine Rail Russia Top она делит первые два места с подконтрольной ОАО "РЖД" "Федеральной грузовой компанией". ПГК создана в 2007 г., затем выделена из состава РЖД в рамках реформы. В 2011 г. 75% минус 2 акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора.

Сейчас в парке ПГК более 100 тыс. вагонов (с момента приватизации он сократился почти вдвое), в последнее время компания вышла из сегментов малокубовых крытых вагонов и универсальных платформ. По итогам 2022 г. выручка ПГК по РСБУ выросла на 19,4%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль - в 1,7 раза, до 38,4 млрд руб.