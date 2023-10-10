Globaltrans не имеет "выраженного" интереса к ПГК, но готова изучать все сделки M&A

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Globaltrans готова изучать все потенциальные сделки по слиянию и поглощению на рынке, и, возможно, оценит и АО "Первая грузовая компания" (ПГК), если возникнет такой вариант, сообщил руководитель направления Globaltrans по работе с инвесторами Михаил Перестюк в эфире Телеграм-канала "Газпромбанк Инвестиции".

Отвечая на вопрос о возможном интересе Globaltrans к покупке у Владимира Лисина ПГК, Перестюк отметил, что Globaltrans смотрит на все сделки M&A, которые есть на рынке.

"Я думаю, что на эту тоже, в какой-то степени, мы можем, наверно, посмотреть. В принципе, о каком-то ярко выраженном интересе я бы, наверно, не говорил. Посмотрим. Я, честно говоря, не знаю. Какого-то ответа у нас на этот вопрос скорее нет", - сказал он.

Говоря в целом о сделках M&A, советник генерального директора Globaltrans Приит Педая добавил, что они сейчас не стоят на повестке у компании, так как первичной целью является переезд в Абу-Даби (компания находится в процессе смены юрисдикции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби - ИФ).

"По поводу M&A мы всегда смотрим разные возможности. Иногда бывают на рынке предложения, но в принципе, упираемся часто в расценки, которые кажутся нам сверхоптимистичными, сверхвысокими", - сказал он, отметив, что у компании существуют внутренние критерии окупаемости, под которые эти сделки как правило, не проходят.

Ранее в октябре сообщалось, что Лисин может продать принадлежащую ему ПГК. Покупатель неизвестен.

По данным источника "Интерфакса", вероятным покупателем назывался железнодорожный оператор "Атлант" Алексея Тайчера. Вместе с тем, представитель "Атланта" опроверг "Интерфаксу" информацию о покупке "Атлантом" или другой аффилированной с Тайчером компанией ПГК.

Источники газеты "Коммерсантъ" называли "Деметра-Холдинг", его акционеров или входящий в состав холдинга "Русагротранс", а также совладельца "Трансфин-М", "Атланта" и Brunswick Rail Алексея Тайчера. Однако все эти стороны прямо или через представителей опровергли участие в сделке. Два собеседника издания говорили, что речь может идти о "совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка". Один из источников утверждал, что сделка должна быть закрыта до конца года.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).