Акции China Evergrande после возобновления торгов подорожали на 22%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Акции самого закредитованного застройщика в мире, китайской China Evergrande, дорожают на 21,9% после возобновления торгов ими на Гонконгской фондовой бирже, при этом в начале сессии во вторник рост котировок превышал 60%.

Торги бумагами China Evergrande были остановлены на прошлой неделе после обвала их стоимости на 20%. Девелопер сообщил, что китайские правоохранительные органы проводят расследование в отношении его главы Хуэй Ка Яня.

3 сентября также возобновились торги акциями аффилированной с застройщиком компании Evergrande Property Services, которые дешевеют на 3,4%.

При этом бумаги принадлежащего девелоперу производителя электромобилей China Evergrande New Energy Vehicle Group по-прежнему не торгуются, поскольку эмитент еще не выпустил "заявление в отношении инсайдерской информации", сообщила Гонконгская фондовая биржа.

Ранее China Evergrande уведомила регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости.

На конец июня 2023 года задолженность застройщика составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).