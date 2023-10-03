Цена газа в Европе обрушилась с началом нового газового года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе за один только понедельник упала на 14%, а за неделю ее снижение составило 28%. Второй год в это время цены следуют схожей траектории: октябрю как первому месяцу нового газового года сопутствуют значительно более низкие цены, чем были в сентябре.

Главное объяснение этому - в пока еще теплой погоде перед дальнейшим понижением температуры воздуха и началом отопительного сезона на фоне заполненных до отказа подземных хранилищ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м. Номинация в понедельник была 41,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация - максимальная технически возможная на этом направлении с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 3 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация опустилась ниже обычных значений для этого сезона. Ветряки 2 октября обеспечили 11% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2022 года их вклад был 18%, в сентябре 2023 года - 14%.

Спотовая цена газа в Европе в понедельник упала на 14%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $351 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $514; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $446.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку газа в хранилища.

Текущий уровень запасов достиг 96,99% - это на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 1 октября (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,21 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель наполненности хранилищ к началу сезона отбора уже достигнут.

Европейские терминалы по приему СПГ в сентябре работали со средней производительностью 48%, в первый день октября загрузка составляет 46%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,5 млрд куб. м - это на уровне стандартного объема для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 70%, что на 6 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.