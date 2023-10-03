Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже $300/тыс. кубометров

Это произошло впервые за последние два месяца

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже планки $300 за тысячу кубометров. Это произошло впервые за последние два месяца - с начала августа.

Контракт с поставкой "на день вперед" на торгах во вторник достигал $288 за тысячу кубометров при том, что еще на прошлой неделе котировки превышали $490.

Второй год в это время цены следуют схожей траектории: октябрю как первому месяцу нового газового года сопутствуют значительно более низкие цены, чем были в сентябре.

Главное объяснение этому - в пока еще теплой погоде перед дальнейшим понижением температуры воздуха и началом отопительного сезона на фоне заполненных до отказа подземных хранилищ.