"Соллерс" получит льготный заем в 564 млн рублей на локализацию коробок передач

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания российской автомобилестроительной группы "Соллерс" - ООО "Соллерс Производство Трансмиссий" - получила одобрение от Фонда развития промышленности (ФРП) на льготный заем в 564 млн рублей для локализации шестиступенчатой механической коробки передач (МКПП).

Выпуск МКПП должен начаться в первой половине 2024 года на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Как сообщила пресс-служба "Соллерса", привлеченные средства будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки.

"На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП", - говорится в сообщении.

Серийный выпуск коробок передач в Заволжье должен быть запущен во II квартале 2024 г. Общий объем производства по проекту планируется на уровне 7 тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год.

Новыми механическими коробками будут оснащаться легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, а также автомобили бренда УАЗ. Компания планирует устанавливать МКПП и на другие отечественные автомобили.

По итогам реализации проекта планируется создать около 100 рабочих мест.