В Евросоюзе стоимость жилья в I квартале выросла на 1,3%, в еврозоне - снизилась на 0,4%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года в Евросоюзе цены на жилье выросли на 1,3% в годовом выражении после подъема на 0,2% кварталом ранее, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

Цены повысились в 19 из 27 стран ЕС.

Наиболее существенно жилая недвижимость подорожала в Польше (+18%), Болгарии (+16%) и Литве (+9,9%). Самый значительный спад зафиксирован в Люксембурге (-10,9%), Германии (-5,7%) и Франции (-4,8%).

В квартальном выражении в Евросоюзе отмечен рост на 0,4% (-0,3% в четвертом квартале 2023 года).

В еврозоне цены на жилье в январе-марте уменьшились на 0,4% год к году (-1,2% в октябре-декабре) и на 0,1% квартал к кварталу (-0,8%).