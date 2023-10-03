Компания "Абрау-Дюрсо" начала выпускать водку

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Компания "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, пополнила свой портфель крепких напитков за счет водки "7 злаков".

Как сообщается в ее пресс-релизе, для развития линейки крепкого алкоголя было создано новое направление высокоградусных напитков - Abrau Spirits, которое включает настойку "7 овощей", джины "7 трав" и Chameleon, а также коньяки. Водка "7 злаков" пополнила его. Среди ингредиентов используемого в ней спирта не только хорошо известные злаковые растения: ячмень, рожь, пшеница, кукуруза и овес, но и дикий лядник, более известный как зубровка, лимонное сорго, а также гречиха.

Водка представлена в объемах 0,5 и 0,7 литра.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, до конца этого года планируется продать 100 тыс. бутылок водки "7 злаков".

Как сообщалось, в 2022 году компания продала 54,171 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.