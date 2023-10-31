В ПАО "Абрау-Дюрсо" сменится гендиректор

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - С 1 ноября новым генеральным директором ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в России, станет Елена Зарицкая. Такое решение принял совет директоров ПАО, сообщила пресс-служба компании.

Ранее Зарицкая возглавляла инвестиционную деятельность ГК "Абрау-Дюрсо" и курировала сделки по слияниям и поглощениям. "Крупнейшим проектом под ее руководством стала покупка активов винодельни "Юбилейная" в 2020 году, что позволило удвоить размеры виноградников компании", - отмечается в пресс-релизе.

С 2020 года Зарицкая входит в совет директоров ГК "Абрау-Дюрсо".

"Совет директоров выразил благодарность и признательность за отличную работу Владимиру Масловскому, который на протяжении почти десяти лет занимал должность генерального директора ПАО "Абрау-Дюрсо" и принял решение по собственному желанию покинуть компанию", - сказано в пресс-релизе.

Совет директоров также решил изменить систему управления ГК "в целях перехода от вертикальной к более автономной для ключевых бизнес-единиц структуре". В рамках ГК планируется создать два новых подразделения.

Первым из них станет центр управления производственными активами группы "Абрау Бев", где будут сосредоточены мощности по производству и реализации вин, алкогольных и безалкогольных напитков: "от лозы до полки продаж". Возглавит центр Олег Петько, который ранее занимал должность коммерческого директора и руководителя торгового дома "Абрау".

Вторым подразделением станет центр управления туристическими проектами группы "3Э (Эко-Эно-Этно)" под руководством члена совета директоров Ирины Гончаровой, которая ранее занимала должность вице-президента ГК "Абрау-Дюрсо" по специальным проектам и туризму.

"Мы должны отвечать запросам времени, а оно диктует большую гибкость, скорость в принятии решений, высокий уровень цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Наши новые назначения и изменения в структуре позволят компании быть маневреннее, легче работать в быстро меняющихся реалиях и эффективно двигаться вперед, опережая рынок", - прокомментировал президент, председатель совета директоров ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

В 2022 году "Абрау-Дюрсо" реализовало более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок (на 18,5% больше).

Выручка компании по МСФО в прошлом году составила 11,864 млрд рублей, EBITDA достигла 3,546 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,772 млрд рублей.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова.