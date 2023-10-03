PNC Bank выкупил у FDIC инвестиционные обязательства Signature Bank на $16,6 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский PNC Bank, являющийся подразделением PNC Financial Services Group Inc., выкупил портфель инвестиционных обязательств Signature Bank, рухнувшего в марте 2023 года, у Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Как говорится в сообщении PNC, приобретенный портфель включает в себя инвестиционные обязательства на сумму $16,6 млрд.

Сделка была закрыта 2 октября и будет иметь немедленный положительный эффект для прибыли PNC. В четвертом квартале 2023 года он составит примерно $0,1 на акцию, отмечается в пресс-релизе.

Существенных последствий для суммы активов банка, а также показателей достаточности капитала, в результате сделки не будет.

В сообщении подчеркивается, что PNC приобрел инвестиционные обязательства Signature Bank без какого-либо финансирования FDIC, гарантий или соглашения о распределении убытков.

Детали, касающиеся приобретенного портфеля и финансовых последствий сделки для PNC, будут обнародованы вместе с отчетностью банка за третий квартал 13 октября.

Акции PNC Financial прибавляют в цене 0,1% на торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 24%.

Американские регуляторы закрыли Signature Bank в середине марта. Его активы и депозиты FDIC передала новому юрлицу Signature Bridge Bank.