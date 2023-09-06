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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

FDIC начнет продажу активов закрытого в марте Signature Bank

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США раскрыла детали запланированной продажи активов банка Signature Bank, рухнувшего в марте этого года, на сумму почти $33 млрд.

Доставшиеся регулятору активы представляют собой кредиты в сфере жилой (многоквартирные здания) и коммерческой недвижимости, включая офисные помещения и торговые площади. Они будут проданы в виде 14 пулов, сделками будет заниматься консалтинговая компания Newmark Group.

Первые активы, расположенные преимущественно в Нью-Йорке, будут выставлены на продажу 1 ноября, закрытие сделок ожидается до 14 декабря.

Американские регуляторы закрыли Signature Bank в середине марта. Этот банк пользовался популярностью у владельцев криптовалют - в частности, он оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов. Основная часть депозитов и определенная доля кредитов Signature Bank перешли к Flagstar Bank.

США Signature Bank
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