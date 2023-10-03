Deutsche Telekom стал лидером в Европе по стоимости бренда, обойдя Mercedes-Benz

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Германский телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom занял первое место в Европе по стоимости бренда в этом году, сместив на вторую позицию автопроизводителя Mercedes-Benz, сообщает Brand Finance.

Стоимость бренда Deutsche Telekom увеличилась на 17% за год - до 60,65 млрд евро, Mercedes-Benz - на 8%, до 56,67 млрд евро. На третьем месте находится германский страховщик Allianz (+19,6%, 46,6 млрд евро), а всего в десятке лидеров шесть компаний являются представителями Германии.

Четвертую строку рейтинга занимает британская нефтяная компания Shell - 46,47 млрд евро, далее следуют автомобильные BMW - 38,9 млрд евро, Porsche - 35,43 млрд евро и Volkswagen - 32,73 млрд евро, французский дом моды Louis Vuitton - 25,34 млрд евро, британский аудитор EY - 24,77 млрд евро.

В топ-10 в этом году вошел швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle, который вытеснил на одиннадцатую строчку германский промышленный конгломерат Siemens. В остальном десятка лидеров не изменилась по сравнению с 2022 годом.

Самым быстрорастущим стал бренд кофе Nespresso, стоимость которого за год взлетела в 3,5 раза (до 2,8 млрд евро), в результате чего ему удалось попасть в топ-500 и сразу занять 219-ю позицию. Кроме того, сильно вырос в цене бренд итальянских спортивных автомобилей Lamborghini (в 2,5 раза), германская электроэнергетическая RWE (в 2,4 раза) и норвежская нефтегазодобывающая Aker BP (в 2,3 раза).