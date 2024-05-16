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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Deutsche Telekom сократил квартальную чистую прибыль на 87,1%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Deutsche Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, снизила чистую прибыль в первом квартале на 87,1%, ее выручка незначительно выросла.

Чистая прибыль компании в январе-марте 2024 года составила 1,98 млрд евро против 15,36 млрд евро за аналогичный период 2023 года, когда компания закрыла крупную сделку по продаже активов.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDA AL) увеличилась на 5,1%, до 10,47 млрд евро.

Выручка Deutsche Telekom составила 27,94 млрд евро против 27,84 млрд евро годом ранее (+0,4%). В том числе в Германии данный показатель повысился на 2,6% - до 6,3 млрд евро, в других странах Европы - на 6,3%, до 3 млрд евро. В США доходы уменьшились на 1,4%, до 18,01 млрд евро.

Согласно прогнозу аналитиков, предоставленному самой компанией, выручка ожидалась на уровне 27,99 млрд евро, скорректированная EBITDA AL - в размере 10,25 млрд евро.

Deutsche Telekom подтвердила прогноз для скорректированного показателя EBITDA AL на текущий год на уровне 42,9 млрд евро.

Deutsche Telekom Германия
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