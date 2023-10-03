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Evraz не смог опубликовать финрезультаты за I полугодие из-за отсутствия аудитора

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Evraz не стал публиковать финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года из-за отсутствия аудитора и, как следствие, невозможности подтвердить, что промежуточные результаты были подготовлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, говорится в официальной информации компании.

Как сообщалось, компания не смогла привлечь аудитора на фоне введенных санкционных ограничений и опубликовать финансовые результаты за 2022 год.

"Совет директоров компании рассмотрел промежуточные результаты, которые были подготовлены руководством Evraz. Директора не смогли подтвердить, что промежуточные результаты были подготовлены в соответствии с применимым набором стандартов бухгалтерского учета, дают достоверное и справедливое представление об активах, обязательствах, финансовом положении, прибыли или убытке", - отмечает Evraz.

В конце августа совет директоров компании расширился до трех человек: к Руслану Ибрагимову (работал вице-президентом по корпоративным и правовым вопросам и взаимодействию с органами власти ПАО "МТС") и независимому Андрею Лободе (практикующий адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Лобода, Филимонов и партнёры") присоединился в качестве исполнительного директора Владислав Зайцев (работает в компании с 2007 года).

Как сообщалось, генеральный директор Алексей Иванов ушел с этого поста в конце июня, а управление Evraz осуществляется советом директоров компании.

Великобритания ввела санкции против крупнейшего акционера группы Романа Абрамовича в марте прошлого года. После этого из совета директоров компании ушли все неисполнительные участники, остался лишь глава компании Алексей Иванов и добавился на тот момент CFO Николай Иванов. Уже после того, как совет директоров Evraz опустел, компания вслед за Абрамовичем сама попала в британский санкционный список.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 г., является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала.

Evraz
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